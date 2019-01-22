Suudi yönetimi çığırından çıktı... Müslüman kardeşlerini sınır dışı edecekler!

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede bulunan 250 Arakanlı sığınmacıyı sınır dışı edecek.

İkinci sınır dışı işlemi

Aktivist grupların Al Jazeera'ya aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan 250 Arakanlı erkek sığınmacıyı Bangladeş'e sınır dışı edecek. Bu, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ikinci sınır dışı işlemi olacak.

Arakanlıların hakları için mücadele eden Özgür Rohingya Koalisyonu kampanya koordinatörü Nay San Lwin, Suudi Arabistan'da yaklaşık 300 bin Arakanlının olduğunu ve bunların ülkede resmi izne sahip olarak yaşadığını belirtti.

Vatandaşlıkları ellerinden alındı

1982 yılında vatandaşlıkları ellerinden alınan ve bu nedenle devletsiz statüsünde olan Arakanlıların önemli bir kısmı yurtdışına sahte belgelerle çıkmak durumunda kalıyor.

1982 yılında Myanmar'da çıkarılan Vatandaşlık Kanunu'nda Arakanlılar, ülkedeki 135 etnik gruptan biri olarak sayılmamış, bu nedenle çalışma, eğitim, seyahat, evlenme, dini hayat ve sağlık gibi hakları ellerinden alınmıştı.

Suudiler, Arakanlılara ikamet izni vermeyi durdurdu

Suudi Arabistan, 2011 sonrası ülkeye gelen Arakanlılara ikamet izni vermeyi durdurmuştu.

Kaynak: Mepa News