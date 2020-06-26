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Dünya

Suudi ve BAE’ye savaş ilân etti

Yemen’deki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) fitnesine tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:01:00 -
Suudi ve BAE’ye savaş ilân etti

 Yakup Sarıçiçek 

Suudilerin Sokotra ilini BAE destekli Güney Geçiş Konseyi milislerine terk etmesinden sonra bölgenin önde gelen aşiret lideri İsa bin Salim bin Yakut, Suudi Arabistan ve Yemen’deki BAE güçlerne savaş ilan etti. Şeyh bin Yakut, Yemen’deki kirli planları “Suudi-Emirlik işgali” olarak adlandırıp bütün Yemenlilere özgürlük adına savaşma çağrısında bulundu.

Sokotra Adası’ndan sonra Mahra ve oradan Yemen’in topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğini belirten Bin Yakut, “Yemen adasında olanlar, Suudi-BAE eliyle tam teşekküllü bir darbe ve bu girişim Husi darbesini sona erdirmek için ülkeye gelenlerin Yemen’i bölme çabası. Suudilerin Sokotra’yı BAE destekli milislere devretmesi Yemen’i parçalamak ve özellikle güney bölgelerini ülkeden koparma girişimidir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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