Suudi Prens ABD'yi ziyaret edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 18 Kasım'da resmi bir çalışma ziyareti için Beyaz Saray'a gidecek.

Bin Selman burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Al Arabiya'nın haberine göre görüşmede, özellikle yarı iletken sektöründe savunma ve teknoloji anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmaların görüşülmesi bekleniyor.

Taraflar arasındaki ikili ilişkiler son aylarda önemli ölçüde derinleşti.

Trump Mayıs ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, iki ülke 142 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma, Suudi Arabistan'ın ABD savunma sanayiine yapacağı yatırımları da içeriyordu.

Görüşmelere yakın kaynaklar daha önce The Wall Street Journal'e, Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'a gelişmiş yarı iletken çipler ihraç etmesine izin veren bir anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan'ın HUMAIN ve ABD merkezli Qualcomm Technologies, Suudi Arabistan'ı yapay zeka için küresel bir merkez haline getirmeyi amaçlayan tarihi bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Riyad'da düzenlenen 9. Gelecek Yatırım Girişimi (FII) sırasında yapılan duyuru, Trump'ın Mayıs ayındaki ziyaretinde ilk kez açıklanan ortaklığa dayanıyor.

Kaynak: Mepa News