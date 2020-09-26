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Dünya Suudi muhalifler parlamenter sistem için harekete geçti
Dünya

Suudi muhalifler parlamenter sistem için harekete geçti

Suudi Arabistan rejimine muhalif olan siyasetçiler yurt dışında parti kurdu. Partinin parlamenter sistem istediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:55:00 -
Suudi muhalifler parlamenter sistem için harekete geçti

Suudi Arabistanlı muhalifler, demokratik bir rejim için “Ulusal Birlik” isimli siyasi parti kurdu.

Suudi Arabistan rejimi, herhangi bir siyasi oluşumun teşkilatlanmasına izin vermeyen bir monarşi ile yürütüldüğü için, muhaliflerin partiyi farklı bir ülkede kurduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi, Krallığın doksanınca Milli Günü’nde kurulmasıyla da dikkat çekti.

Aynı zamanda söz konusu parti, Kral Selman bin Abdülaziz ve yönetimde babasından daha fazla söz sahibi olan batı kuklası Muhammed bin Selman’a karşı organize olan ilk siyasi yapılanma olarak da tarihe geçti.

Partinin kuruluş amacının, “Ülkenin huzursuzluk veya şiddet içeren yollara kaymasını önlemek ve halkın çıkarları doğrultusunda Suudi Arabistan'ın dünya ile bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmek olduğu” ifade edildi.

Aynı zamanda partinin parlamenter sisteme geçmek istediği de belirtildi.

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