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Aktüel Suudi güçler ikinci çıkarmada ancak Yemen'in doğusundaki sınır kapısına ulaşabildi
Aktüel

Suudi güçler ikinci çıkarmada ancak Yemen'in doğusundaki sınır kapısına ulaşabildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 22:41:24 -
Suudi güçler ikinci çıkarmada ancak Yemen'in doğusundaki sınır kapısına ulaşabildi

MEHRA (AA) - Suudi Arabistan güçleri, daha önce engellenen girişimlerinin ardından Yemen'in doğusundaki Şahn Sınır Kapısı'na bu kez herhangi bir direnişle karşılaşmadan ulaşabildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen güçlerinin destek verdiği Suudi güçler, bir hafta önce Mehra kentinde kendilerini istemeyen silahlı grubun bu kez engeline takılmadan Yemen ile Umman arasındaki Şahn Sınır Kapısı'na gitti.

Zırhlı araçlar ve havadan uçaklar eşliğinde ilerleyen Suudi güçlerin, sınır kapısına gümrük denetiminde kaçakçılık yapan kişileri ortaya çıkarmak için kullanılan cihazları ulaştırmak üzere gittiği, cihazı teslim ettikten sonra da Mehra'nın merkezi Gayda'ya geri döndüğü ifade edildi.

Suudi güçlerin sınır kapısına ulaşmasının ardından 10 kilometre uzaklıkta bir patlama yaşandığı ancak ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Suudi Arabistan güçleri geçen hafta, sınır kapısına gitmek istemiş ancak Mehra'da kendilerini istemeyen silahlı bir grup tarafından engellenmişti.

Mehra'da güvenliği sağlamak ve kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele etmek istediklerini belirten Suudi Arabistan, 2017 yılından bu yana bu kente askeri güç gönderiyor.

Kendilerini "Mehra'nın Evlatları Barışçıl Protesto Komitesi" olarak adlandıran kent sakini bir grup zaman zaman Mehra'daki Suudi güçlerin varlığına tepki için gösteriler düzenliyor.

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