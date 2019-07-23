Suudi gazeteciye saldıran Filistinliler gözaltına alındı

İsrail’in davetlisi olarak Kudüs’e gelen Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Mesud, dün Mescidi Aksa’ya girerken protesto edilmişti.

Protestocular gazetecinin Mescidi Aksa’ya girmesine izin vermeyerek, "Burası sizin yeriniz değil. İsrail’e gidin onlar sizi korusun” diye haykırmıştı.

Bazı Filistinliler gazetecinin yüzüne tükürerek, "ABD sizi satın aldı” demişti. İsrail güçleri, Suudi gazeteci Mesud’u protesto eden ve saldıran üç Filistinli'yi gözaltına aldı.

Cumartesi günü aralarında Suudi Arabistan ve Iraklıların da bulunduğu altı kişilik Arap gazeteci grubu İsrail'i ziyaret etmişti.