Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!

Sözcü Yazarı Soner Yalçın, Suudi Arabistan yayın kuruluşu Şarkul Avsat ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Suudi yayın kuruluşunun kökenine değinen Yalçın, Şarkul Avsat'ın Türkiye'yi kışkırtan yayın yapmasına dikkat çekti.

İşte o yazı:

Yıl, 2016.

Londra merkezli Asharq al-Awsat gazetesi şu haberi yaptı:

-“Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, Kerbela'ya hac ziyaretine giden 169 Şii bekâr İranlı kadın hamile kaldı!”

Habere göre Şiiler hac ziyaretinde bile ahlaksız ilişkiye girmişlerdi.

Dünya Sağlık Örgütü bu haberi hemen yalanlayıp suç duyurusunda bulundu.

Irak devleti haberi kınadı…

Haber yalandı.

İşte bu Asharq al Awsat adlı gazetenin son haberi Türkiye gündemini belirledi:

-Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden alınan bilgilere göre, ABD Haseke iline bağlı Ayn Divar bölgesine büyük bir askeri üs kuruyor…

-Bu amaçla Irak'tan Suriye'nin bu bölgesine 50 TIR askeri sevkiyat yapıldı…

Haber Türkiye'de hayli yankı buldu. Çünkü, Ayn Divar bölgesi, Suriye'nin en kuzeydoğusunda Türkiye ve Irak sınırlarının kesiştiği bölgedeydi. Şırnak'ın Cizre ilçesine birkaç yüz metre uzaklıktaydı. Ki bölge PKK/PYD kontrolündeydi.

Haliyle gazetenin haberi televizyonlarda bile uzun uzun tartışıldı.

Garibime giden şu oldu; kimse bu gazete üzerinde hiç durmadı! Asharq al Awsat adlı gazeteyi tanımadan bu haberin doğruluğunu tespit etmek güç…

YAYINCI KURULUŞ

Asharq Al-Awsat…

“Orta Doğu” anlamına gelen merkezi Londra'da bulunan Arapça uluslararası günlük gazete.

1978 yılından beri dört kıtada 12 şehirde yayınlanıyor.

Riyad merkezli Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu (Saudi Research and Marketing Group/ SRMG) tarafından çıkarılıyor. (Arab News, Al Majalla veya ülkemizdeki Independent Türkçe bu gruba aittir. Keza gazetenin Türkçe “Şarkul Avsat” diye internet haber sitesi var.)

Suudi istihbaratının /GID kurucu eski başkanı Kemal Edhem bu şirketin ilk hissedarlarından biriydi.

Şirket, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile sıkı bağlantılıydı. Bu sebeple Ahmet bin Selman (1989- 2002), Faysal bin Selman (2002-2013), Türki bin Selman (2013-2014) ve onun istifasıyla yönetim kurulu başkanlığına Bedir bin Abdullah Al Suud getirildi.

Yani gazete Suudi kraliyet ailesinin yayın organı.

1978'deki kuruluşu Mısır-İsrail arasındaki Camp David Antlaşması'na denk gelmesi kuşkusuz tesadüf değildi. Enver Sedat aleyhine kışkırtıcı yayınlar yaptı!

Gazete, başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkeleri hakkında yaptığı tarafgir haberleri hep sürdürdü/sürdürüyor…

Uzatmayayım. Yazdıkları yalanlar kitap olur.

Gelelim sınırımızdaki Amerikan üs haberine…

TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMAK

Sadece Suudi Asharq Al-Awsat değil…

Suudi Arab News de benzer haberi köpürttü.

O halde şunu soralım:

Suudi yayın organlarının haberine güvenilir mi?

Suudi yayın organları, Amerikan'ın izin vermediği haberi yayınlayabilir mi?

Bu haberi niçin yaptılar? Hedefleri ne?

Mesela… AKP iktidarı ardı ardına Joe Biden yönetime karşı yumuşama mesajları verirken, Suudi gazete “üs haberiyle” Türkiye ile ABD'yi karşı karşıya getirmek mi istiyor? Yarayı kanatmayı mı hedefliyor?

Baksanıza Suudi kaynaklı haber üzerine Türkiye'de çok çevre hemen heyecanla üs kurulmasını provokatif bir adım olarak değerlendirdi.

-“Hemen tedbir alınmalıdır.”

-“Türkiye'nin eli kolu bağlanıyor.”

Tepkiler kuşkusuz haklı. Ama benim aklımda hep, “Suudi haberine güvenilir mi” sorusu var?

Hele… Hele…

Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini son dönemde ne derece gergin olduğunu yazmama gerek yok sanıyorum. Örneğin… Geçen yıl Suudi yönetim Türk mallarına ambargo kararı/yasak koydu. Öyle ki…

Suudi medyası “Türkiye'de 1006 Suudi vatandaşı kayıp ve akıbetleri bilinmiyor” gibi yalan haberler yaptılar/yapıyorlar! Amaçları Arap turistlerin Türkiye'ye gitmesini engellemek!

Bu derece kara propaganda yapan Suudi medyasının haberlerin ne derece güven duyulabilir? Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren bir despotik/zorba yönetimden bahsediyoruz.

Bu tür yayınlara kuşkuyla bakarım. Altında neler olduğuna kafa yorarım…

Mesela… ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silahlar gündemdeyken birden gündem “üsse giden silaha” dönüşüverdi!

Bu tür oyunlara/kara propagandaya kapılmamak lazım, temkinli olmak lazım.

Dikkatli olmakta yarar var…

Soğukkanlı olmakta yarar var…