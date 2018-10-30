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Suudi Başsavcı tüm delilleri istedi Türkiye kabul etmedi...

Gazeteci Kayıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, Türkiye'den tüm delilleri istedi.

30 Ekim 2018 Salı 10:14
Suudi Başsavcı tüm delilleri istedi Türkiye kabul etmedi...

İSTANBUL’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüştü. İlk işi infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı tüm delilleri istemek olan Muceb’in bu isteği geri çevrildi. İnfaz timinin Türkiye’ye iadesi istenirken, Muceb yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı oldu.

TÜM DELİLLERİ İSTEDİ... Yeni Şafak’ın haberine göre; Suud Muceb soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere dün saat 11.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Protokol kapısından giren Suudi heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti. Görüşmede, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi.

‘İNFAZ TİMİNİ BİZE VERİN’... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye’de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb’in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Başsavcı Muceb Türk heyetine, Suudi Arabistan’da sağlıklı bir yargılama sürecinin yapılacağının sözünü verdi. Muceb, isterlerse Türk heyetinin de Suudi Arabistan’a gelerek yargılama sürecine katılabilecegini belirtti.

DELİLLER VERİLMEDİ SADECE İFADELER PAYLAŞILDI... İrfan Fidan başkanlığındaki heyet, belgeleri vermeye sıcak bakmadı. Suudi Başsavcı’yla sadece soruşturma kapsamında alınan konsolosluk personelinin ifadeleri paylaşıldı. Olay yeri incelemenin bulguları verilmedi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Muceb ve beraberindeki heyet, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na geçti.

KİLİT İSİM O... Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul’a gelen 18 kişilik infaz timinin cinayeti işledikten sonra Suudi Arabistan’a dönmesinin ardından gözaltı kararını çıkararak tutuklanmalarını sağlayan başsavcı olarak biliniyor. Ayrıca 18 kişilik infaz timinin sorgusunu da yapan Başsavcı Muceb, soruşturmanın kilit ismi olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:14
  1. İrfan Fidan
  2. İstanbul
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Başsavcı Suud el Muceb

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