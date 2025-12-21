  • İSTANBUL
Gündem Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor
Gündem

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’ın sorularını cevaplarken Batı’nın "demokrasi ve basın özgürlüğü" maskesinin nasıl düştüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Babacan, özellikle Gazze soykırımı sonrası Avrupalı siyasetçilerin içine düştüğü utanç tablosunu, "Soru sorunca yüzleri yere bakıyor" sözleriyle özetledi. Ali Babacan,ayrıca Macaristan'ı da, basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve medyanın tek tipleştirildiği bir model olarak "kötü örnek" şeklinde verdi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan’ın basın özgürlüğü ve Batı’nın çifte standartlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Ali Babacan, her fırsatta Türkiye’ye ders vermeye kalkan Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü ifşa etti. Babacan, Gazze’de yaşanan vahşete sessiz kalan ve İsrail’in zulmüne çanak tutan Batılı liderlerin, "basın özgürlüğü" ve "insan hakları" konusunda artık konuşacak yüzlerinin kalmadığını belirtti.

"CEVAP VEREMİYORLAR, BAŞLARINI ÖNE EĞİYORLAR"

Babacan, yaptığı görüşmelerde Avrupalı muhataplarının içine düştüğü acziyeti şu sözlerle aktardı:

"Bugün Avrupa’da hangi siyasetçiyle konuşursanız konuşun, konu Gazze’ye geldiğinde, basın özgürlüğüne geldiğinde verecek cevapları yok. Soru sorduğunuzda yüzleri yere bakıyor, başlarını öne eğiyorlar. Kendi değerlerini bizzat kendileri ayaklar altına aldılar."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANDIĞI VE MEDYANIN TEK TİPLEŞTİRİLDİĞİ BİR MODEL MACARİSTAN"

Macaristan'daki mevcut yönetimin medyanın %90'ını tek bir merkezden kontrol ettiğini ve bunun demokrasi için büyük bir tehdit olduğunu belirten Babacan, Macaristan'daki durumun Avrupa Birliği içerisinde bile büyük bir tartışma konusu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin yönünün bu tür "otoriterleşen medya modelleri" değil, tam demokratik ve özgür basın olması gerektiğini ifade etti.

 

