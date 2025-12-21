Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında
ABD güçleri, hüresel haydut Donald Trump’ın ilan ettiği "tam abluka" kapsamında Venezuela açıklarında Panama bandıralı bir petrol tankerine daha operasyon düzenledi. Yaklaşık 1,8 milyon varil ham petrol taşıyan geminin, yaptırım listesinde olmamasına rağmen "uluslararası sularda" ele geçirildiği ve uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle alıkonulduğu açıklandı.
ABD güçleri, Venezuela kıyıları açıklarındaki bir petrol tankerine daha düzenledikleri operasyonla el koydu.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği’nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine düzenlenen operasyonla el konulduğunu duyurdu.
Noem, “ABD, bölgedeki uyuşturucu terörizmini finanse etmek için kullanılan, yaptırım uygulanan petrolün yasa dışı hareketini takip etmeye devam edecektir. Sizi bulacağız ve durduracağız” ifadelerini kullandı.