Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma süreciyle ilgili konuşan Koç, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarıyla hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'HER DAİM FENERBAHÇE VE SARAN'IN YANINDAYIZ'
Yurt dışı çıkış yasağı verilen Saran hakkında Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç açıklamada bulundu. Spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, bir etkinlikte Koç'un
'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız' dediğini paylaştı.
Ekonomi
Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı