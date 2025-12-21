  • İSTANBUL
Gaffar Yakınca Ali Mahir'i böyle tanımladı! 'Mide bulandırıcı biri' Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz
Gündem

Gaffar Yakınca Ali Mahir'i böyle tanımladı! 'Mide bulandırıcı biri' Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

TBMM Genel Kurulu’nda AK Partili Nilhan Ayan ile CHP’li Ali Mahir Başarır arasında yaşanan "İngiliz elçisi" tartışması, gazeteci Gaffar Yakınca’nın yorumlarıyla yeni bir boyut kazandı. Yakınca, Başarır için "Mide bulandırıcı bir çürüme" ifadesini kullandı.

Siyaset arenası, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan’ın CHP’li Ali Mahir Başarır’a yönelik sert eleştirileri ve sonrasında yaşanan tartışmalarla çalkalanıyor. Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, Ayan’ın tarihi bir gönderme yaparak Başarır’ı hedef alması ve ardından gazeteci Gaffar Yakınca’nın Başarır hakkında yaptığı "şok" analizler gündeme bomba gibi düştü.

Nilhan Ayan’dan "İngiliz Elçisi" Göndermesi

Genel Kurul’da söz alan AK Partili Nilhan Ayan, CHP’li Ali Mahir Başarır’ı doğrudan hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Eskiden İngiliz elçisinin arabasını, atlarının yerine geçip kendileri çekenler, bugün 'Kurtar bizi İngiltere' diye kapılarında feryat ediyorlar. Çok ayıp; sizin gibi beyefendi, nahif bir insana hiç yakıştıramadım Ali Mahir Bey. Sizi böyle çıldırmış gibi, bağırdığınızı ilk defa görüyorum; inanın çok şaşırdım."

Başarır Adeta Çıldırdı!

Ayan’ın bu sözleri üzerine kontrolünü kaybeden Ali Mahir Başarır, yerinden fırlayarak bağırmaya başladı. Başarır’ın öfke patlaması yaşadığı anlarda, "O size yakışır size! Bu ne terbiyesizlik! Bu denilecek laf mı?" diyerek bağırdığı ve çevresindekilere tepki gösterdiği görüldü.

Gaffar Yakınca’dan "Ağır" Analiz: "Ali Mahir’in İçinden Geçti!"

Tartışmaya dahil olan gazeteci Gaffar Yakınca ise Ali Mahir Başarır’ın siyasi kimliğini ve tavırlarını adeta yerden yere vurdu. Yakınca’nın sözleri, siyasi eleştiri sınırlarını zorlayacak cinstendi:

"Vallahi dünyanın bütün bilim insanlarını, Amerikalıları, Çinlileri, Rusları, Avrupalıları, Türk bilim insanlarını da koy... Hepsi bir araya gelse Ali Mahir gibi bir tipi sıfırdan imal edemezler. Yani gidip dünyanın her yerinden çer çöp toplasalar, necaset toplasalar bir araya getirseler şu tıynette bir adam çıkartamazlar ortaya. Zor yani. Bu bozulma, bu çürüme nerede oluşmuş bilmiyorum ama yani mide bulandırıcı biri..."

1
Yorumlar

Murat

çok doğru bir tespit
