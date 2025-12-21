Tasavvuf sanatçısı Ahmet Özhan Akit TV’de yorumladı! ‘Dinle ilim olmaz’ diyenlere cevap

yeniakit.com.tr

Türkiye’de tatbik edilen frankofon laiklik anlayışı, din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasını, inancın yalnızca kalplerde kalmasını, hatta inanç sahiplerinin dış görünüşlerinin bile imanlarını yansıtmamasını, dini hiçbir terimin gün içinde kullanılmamasını, eğitimden siyasete kadar her alanda din dışı bir yaşantıyı hedefliyor. Sırf bu yüzden yüz küsur yıldır Türkiye’de kutuplaşma giderek artarken, dine ve Müslümanlara yönelik baskılar, iktidarda bir İslami parti varken bile engellenemiyor.

Laikçiler dinin özellikle eğitimden de tamamen soyutlanması gerektiğini savunurken, din ile bilimin bir arada olamayacağını ileri sürüyorlar. Ancak laikçiler, matematikten tıbba kadar birçok alanda çığır açan buluşları Müslümanların yaptığını, sosyolojinin kurucusu ibn-Haldun’u harekete geçirenin Kur’an-ı Kerim ayetleri olduğunu görmezden geliyorlar.

Bu gerçeği laikçilerin yüzüne çarpan Sanatçı ve Cerrahi Tarikatı postnişini Ahmet Özhan, Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Kırmızı Masa programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özhan, din ile bilimin birbirinden ayrılmasının mantık dışı olduğunu vurguladı, madde ile mananın birbirinden ayrı kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ahmet Özhan’ın konuya dair yorumları şöyle:

“İslam ile ilim olmaz, diyenler yanılıyorlar. Yani din sadece vicdan ve işi değildir. Hayır efendim ne münasebet? Bu bu laikliğin de yanlış anlaşıldığı bir tarif meselesidir. Din vicdan tarafına yani bunu İslam'la ilgilenen insanların da lafıdır bu. Bırak onu ya onlar işte dinle ilgilensinler. Biz işimize bakalım. Hayır öyle bir şey yok.

Bütün varlık alemi son derece ve son derece en üst seviyede Cenabıhakk'ın ‘aleyhim’ sıfatının açılımından ibarettir. Allah'ın ilmidir varlık. Sen Allah'ın bir ilmini ortaya koyuyorsun varlığınla. Bir varlık olarak sen Allah'ın bir ilmini, bir maksadını, bir hikmetini ortaya koyuyorsun. Ben de öyle ve kaç milyar insan varsa dünyada hepsi öyle. Kaç trilyon mahluk varsa hepsi… Hepsi bir hikmet üzere vardır.

Din bunu anlayabilmek ve bütün bu türlerin hukukunu temin ederek onlarla ilişki kurmaktan ibarettir. Din eşittir. İlim eşittir bilim, bu kadar net yani. Bu kadar nettir bu.

Dinle dünya ayrı diyorlar ya efendim. Din dünya ayrı değildir. Madde mana ayrı değildir. Hiçbir şey ayrı değildir. İzafiyet vardır. Sadece bulunduğu pozisyon itibariyle bir görünüşü vardır. Olur mu ayrılık ya? Bir noktadan aşağı çıkmadı mı varlık alemi kün emriyle? Kün feyekün, evet. Sırf emriyle bir noktadan açığa çıktı. Her şey o noktada mündemiçtir. Hiçbir şey birbirinden ayrı değildir.”