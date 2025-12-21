Binlerce şoförün ekmeği tehlikede! CHP’li İBB'den turizm taşımacılığına dinamit

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda, turizm taşıma araçlarına verilen 'Yol güzergah belgesi' ücretinin 614 liradan 10 bin liraya, 'Şöför kartı' bedelinin ise bin 600 liradan 15 bin liraya çıkması kararlaştırıldı. 1 Ocak 2026 itibariyle uygulanacak düzenlemede, okul ve personel taşıma araçları için aynı belgenin ücreti yüzde 30 zamla 800 TL'ye çıkarılırken, turizm taşıma araçlarına yüzde 1528 oranında zam yapılması tepki çekti. Turizm Ulaştırma ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSED)'ne bağlı çalışan turizm sektörü çalışanları, uygulamanın sektörü iş yapamaz hale getireceğini ifade etti.

'ORTAYA ÇIKAN TABLO AÇIK BİR AYRIMCILIKTIR'

Turizm Ulaştırma ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSED) Başkan Yardımcısı Ahmet Malkadı, "Bizler turizm taşımacıları olarak, A Grubu 'Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne, D2 'Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı Belgesi'ne sahip tamamen yasal, kayıtlı ve denetime açık işletmeleriz. Bu belgelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak verilen ve yenilenmesi zorunlu olan 'Turizm Taşıma Yol Güzergah Belgesi' de tarafımıza tahsis edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar doğrultusunda 2025 yılı için 614 lira olan yıllık turizm taşıma 'Yol güzergah belgesi' bedeli, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10 bin liraya çıkartılmıştır. Bu artış basit bir ücret güncellemesi değil, ölçüsüz, orantısız ve sektörü doğrudan cezalandırılan bir uygulamadır. Personel taşımacılığı yapan minibüsler ile turizm taşımacılığı yapan araçlar aynı araçlardır, aynı teknik donanıma sahiptirler. Aynı yakıtı kullanırlar, aynı bakım, sigorta, vergi, personel ve operasyonel maliyetlere sahiptirler. Buna rağmen personel taşımacılığı yapan araçlar için belge ücreti 614 liradan 800 liraya çıkartılmışken, turizm taşımacılığı yapan aynı nitelikteki araçlara yüzde 1528 oranında zam yapılarak 10 bin lira bedel belirlenmiştir. Bu farkın hukuki, idari ve vicdani hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Ortaya çıkan tablo açık bir ayrımcılıktır" şeklinde konuştu.

'SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GETİRECEKTİR'

Malkadı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında bin 600 lira olan şoför kartı bedeli, 2026 yılı için 15 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu artış ölçüsüzdür. Sosyal ve ekonomik gerçeklikten uzaktır. Direksiyon başında geçimini sağlayan binlerce şoförün ekmeğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu uygulama istihdamı azaltacak, kayıt dışılığı arttıracak ve sektörü sürdürülemez hale getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 173'üncü Maddesi çok açık bir hüküm içermektedir. Devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Bu hüküm tüm kamu kurumları için bağlayıcı Anayasal bir yükümlülüktür. Belediyelerde bu yükümlülüğün doğrudan muhatabıdır. Kamu idareleri esnafın faaliyetini sürdüremeyecek hale getirecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Esnaf ölçüsüz harçlarla, fahiş belge bedelleriyle, keyfi idari kararlarla, bu fahiş ve hukuka aykırı uygulamalar derhal geri çekilmediği takdirde; yürütmenin durdurulması talepleri sunulacak, idari yargıda iptal davaları açılacak, anayasal haklar çerçevesinde kamu düzenini ve trafiği aksatmadan araçlarımızla sahada olunacak, konu ulusal platformlarda gündeme taşınacaktır. Son sözümüz nettir. Aynı araçlara, aynı maliyetlere, aynı risklere yüzde 30 zam yapmak başka, yüzde 1528 zam yapmak başka. Şoför kartına bin 600 lira almak başka 15 bin lira istemek başka. Bizler ayrıcalık değil adalet, imtiyaz değil eşitlik, baskı değil hukuk istiyoruz. Turizm taşımacılığı susturulamaz, şoförün ekmeğiyle oynanamaz, bu fahiş zamlarla boyun eğmeyeceğiz. Adalet istiyoruz, geri adım atmayacağız" dedi.

'BU YAPILAN ZAMMIN HİÇBİR EŞİTLİĞİ YOKTUR'

Turizm sektöründe şoför olarak çalışan Cüneyt Olcay, "İBB'nin şu an yapmış olduğu zam çok acı bir şekilde bizlere vuruyor. Şu anda bizim bin 600 lira olarak ödemiş olduğumuz 'Şoför kartı' maliyetinin 15 bin liraya çıkartılması çok acı verici. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bu asgari ücretle kalkıp da 22 bin liranın 15 bin lirasını verdiğimiz zaman biz evimizin kirasını, evimizin, çocuklarımızın geçimini nasıl sağlayacağız? Biz, şoförler olarak bu kararın geri çekilmesini istiyorum. Bu yapılan zammın hiçbir eşitliği, hiçbir adaleti yoktur. Ben adalet istiyorum" diye konuştu.

'4 TANE LASTİĞİ PEŞİN PARAYLA ALAMAYACAK DURUMDAYIZ'

Acente sahibi ve şoför Önder Yücedağ, "Bu yapılan zammı ben duyunca önce şaka olduğunu zannettim inanamadım. Sonradan öğrendik ki bu bir gerçekmiş. Bizim ne kadar para kazandığımızı zannediyorlar ki, bu şekilde bize sormadan, esnafa danışılmadan bu kadar yüzde bin 500 oranında bir zam yapılıyor. Burada bir arkadaşımız sabah 06.00'da buraya Fatih'ten buraya bir yolcusunu getirdi bıraktı. Bir sonraki müşterisi saat 15.00'da. Bu şoför arkadaşımız sabah 06.00'da geldi ve saat öğleden sonra 15.00'a kadar burada bekleyip diğer yolcusunu alıp bırakacak. En fazla bugün belki bir tane daha iş yapabilecek. Bizim kazancımız budur. Biz kışın 4 tane lastiği peşin parayla alamayacak bir durumdayız. Bu durumdayken bu şekilde bir fiyat artışı karşısında şok olduk" ifadelerini kullandı.

'KARARI PROTESTO EDİYORUZ'

Acente sahibi Burak Şengül, "Bizler acente sahipleri olarak ve yanımızda beraber çalıştığımız şoför arkadaşlarımızla birlikte bu durumun adaletli olmadığını düşünüyoruz. Bunun sebebi fahiş fiyatların yüzde 1500 zamlara varıyor olması. Mantık çerçevesinde, yasal çerçevede herhangi bir dayanağı olmadan artışta. Bu durumun bizleri zor duruma ittiğini düşünüyoruz. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz hale geldi. Turizm sektörünün gidişatı bu anlamda çok verimli halde değil. Kazançlar inanılmaz derecede düştü. Biz İBB'nin bu yol belgesiyle ilgili almış olduğu kararı protesto ediyoruz ve bunu kabul etmiyoruz" dedi.

'BÖYLE BİR ACIMASIZLIKLA BİZE GELMELERİ EKSTRA KÖTÜ BİR ŞEY'

Şoför Mert Eser, "Nişanlıyım şu anda. Geçim derdine düşmüş biri olarak nasıl evleneceğimi düşündüğüm bir dönem içerisindeyim. 3 ay sonra düğünüm var. Ekmek yemeye çalışıyorum. Bin 600 lira olan şoför kartını 15 bin lira olarak bize yansıtmaya çalışıyorlar. Bu yansıttıkları durumda bizim aldığımız maaş belli. Ülkenin ekonomisi belli. Yaşadığımız hayat belli. Ev kiraları belli. Hayat çok acımasız zaten, onu söyleyeyim. Bir de üstüne böyle bir acımasızlıkla bize gelmeleri ultra ekstra kötü bir şey. Buradaki bütün insanlar aynı durumda, hepimiz aynı durumdayız" diye konuştu

'YÜZDE BİN 528 CİVARINDA YAPILAN ZAM HİÇBİR VİCDANA UYMUYOR'

Acente yöneticisi Nevzat Tüzünoğlu, "Yüzde bin 528 civarında yapılan zam hiçbir vicdana uymuyor. Vicdanı bir tarafa bırakalım, kanunlarımıza, anayasamıza uygun değil. Bunun ivedi bir şekilde iptal olması gerekiyor. Yöneticilerimizi, idarecilerimizi bunun için ivedi olarak çözüm üretmelerini istiyoruz. Bizler ki turizmci olarak ülkemize katma değer üreten bir sektörüz. Turist nereye gidecek? Mısır'a mı gitsin? Yunanistan'a mı gitsin? İtalya'ya mı gitsin? Bu hukuksuzluktur, anayasaya aykırıdır" şeklinde konuştu.