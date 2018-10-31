Suudi Başsavcı Muceb'den gece yarısı MİT ziyareti
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitti.31 Ekim 2018 Çarşamba 08:58
Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü.
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