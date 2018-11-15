Suudi Bakan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetinin büyük bir hata olduğunu açıkladı.15 Kasım 2018 Perşembe 16:48
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulundu.
Cubeyr, "Olay büyük bir suç ve büyük hata. Suça karışan herkes soruşturulup yargılanacak. Olay adli bir vaka ve siyasileştirilmesini reddediyoruz. Halen cevap bekleyen sorular var. Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez" dedi.
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