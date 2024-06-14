Suudi Arabistanlıların satın aldığı Türk şirket iflas etti! 44 yıllık koca şirketi batırdılar

1980 yılında orta gerilim şalt cihazları üretmek için kurulan Elimsan, yıllarca Kocaeli’nin önemli fabrikalarında oldu.

Merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan ve dünyanın orta ve yüksek gerilim kablo imalatçılarından biri olan Saudi Cable Grup, Elimsan’ın hisselerini 2008 yılında devralmıştı. Çok sayıda insana iş kapısı olan Elimsan fabrikası geçtiğimiz yıl kapanmıştı.

Binası ve arsası icranda satışa çıkartılan Elimsan ile ilgili şimdi de iflas kararı verildi. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 5 Haziran tarihli kararına göre, Elimsan Metalurji ve Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İle Elimsan Şalt Cihazları Ve Elektromekanik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflaslarına karar verildi.

Kaynak: Sanayi Gazetesi

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