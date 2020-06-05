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Aktüel

Suudi Arabistanlı vatandaş, bebeğine kum yedirdi

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:20:47 -
Suudi Arabistanlı vatandaş, bebeğine kum yedirdi

Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.


Suudi Arabistanlı bir vatandaş, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü. Baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu. Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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