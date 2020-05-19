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Dünya

Suudi Arabistanlı milyarder Salih Abdullah Kamil öldü

Suudi Arabistanlı ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 03:54:00 - 2020-05-19 03:56:31
Suudi Arabistanlı milyarder Salih Abdullah Kamil öldü

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding'in başkanı ve kurucusu olan Kamil'in vefat haberi, holdingin Twitter hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Kamil, ramazan ayının son on gününde mübarek bir gecede vefat ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan medyasında ise Kamil'in, İslami bankacılığın ve Arap dünyasında medyanın öncülerinden olduğu kaydedildi.

Şark el-Avsat Gazetesi'nde, Kamil'in, tahmini 8 milyar Riyallik (2.3 milyar dolar) servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin iş adamı olduğu bilgisi yer aldı.

Basında ayrıca, Kamil'in Suudi Arabistan'daki bir hastanede vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Cidde Ticaret Odası Başkanlığı ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Danışmanlığı görevini yürüten Kamil, 1995 ve 1996'da Banker Ödülü, 1993'te Körfez İş Adamları Ödülü ve 2010'da da Malezya Kraliyet Ödülü'nü aldı.

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