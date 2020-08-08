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Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde dava açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:04:35 -
Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde dava açtı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'nin oğlu Halid el-Cebri, babasının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aleyhinde ABD federal mahkemesinde dava açtığını söyledi.

Amerikan CNN televizyon kanalına röportaj veren Cebri, ailesinin hukuk dışı bir terör kampanyasına maruz kaldığını, iki kardeşinin (Ömer ve Sare) halen Suudi Arabistan'da rehine olarak alıkonulduğunu dile getirdi.

Cebri, iki hafta önce kendisinin de babasınınkine benzer bir tehdit aldığını ve hayatına kastedildiğini, Kanada ve Amerikan istihbaratlarının konuyu iyi bildiklerini aktardı.

En sonunda ABD mahkemeleri aracılığıyla adalete başvurmaya mecbur kaldıklarını anlatan Cebri, kardeşleri Ömer ve Sare'nin serbest bırakılması, babalarının da korunması yoluyla yaşadıkları bu aile işkencesinin bitmesini ümit ettiklerini belirtti.

Cebri şunları söyledi:

"Biz Suudi Arabistan'ı seviyoruz ve herhangi bir ajandamız yok. Karşı tarafın iddiaları savunmak için masaya gelmesini umuyoruz. Çocukları kaçırmanın ya da suikast timi göndermenin gereği yok."

- Saad el-Cebri'nin ifadeleri

Baba Saad el-Cebri açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekti.

Bin Selman'ı ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurguladı.

Cebri, açtığı davada, Muhammed bin Selman'ın kendisine WhatsApp uygulamasından "ülkeye derhal geri dön" mesajı yolladığını kayıt altına aldı.

Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağını söylediğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetti.

CNN'deki açıklamalara ilişkin ne Suudi Arabistan hükümeti, ne Washington'daki büyükelçilik ne de Veliaht Prens'in hayır cemiyeti "Misk", talep edilmesine rağmen herhangi bir yorum yaptı.

Dava dosyasına göre, suikast timi 9 ay önce Cebri'yi öldürmek için Kanada'ya geldi. FBI bürosu, Cebri'yi konuyla ilgili uyardı.

Yine dosyada geçtiği şekliyle iki FBİ ajanı eşliğinde Cebri'nin, bu konuda şikayette bulunmak üzere Boston'a geldiği kaydedildi.

Cebri'nin danışmanı, Kanada'ya gelen Suudi Arabistanlı istihbaratçıların havalimanından geri gönderildiklerini bildirdi.

CNN, CIA ve FBI'daki yetkililerin konuya ilişkin istihbari bilgilere sahip olmalarına rağmen yorum yapmadıklarını aktardı.

Cebri, 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.

Öte yandan Globe and Mail adlı Kanada gazetesi daha önce Cebri'nin sığınma başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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