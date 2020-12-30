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Dünya Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 2 askeri öldürüldü
Dünya

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 2 askeri öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen sınırındaki Necran bölgesinde 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 03:35:00 -
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 2 askeri öldürüldü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Cazan Emiri Yardımcısı Emir Muhammed bin Abdulaziz, hayatlarını kaybeden askerleri Luey Fakihi ile Fevvaz Hakemi'nin ailelerine başsağlığı diledi.

Haberde, 2 askerin Necran bölgesinde vatan müdafaasında öldükleri kaydedildi, ancak nasıl öldüklerine ilişkin ayrıntı verilmedi. Son olayla birlikte, SPA'nın aralık ayında, ülkenin güneyinde öldürülen askerlere ilişkin açıkladığı rakam 9'a yükselmiş oldu.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır başkent Sana başta olmak üzere birçok vilayeti kontrolü altında tutan İran destekli Husiler, sınırda Suudi askerlerin vurulduğuna dair açıklama yapıyor. Suudi Arabistan makamları ise bu tür haberleri çoğunlukla doğrulamıyor.

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