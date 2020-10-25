Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot çağrısı elinde patladı! Türkiye'den ithalat arttı
Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre arttı.
Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykoy çağrıları karşılık bulmadı. Pazar günü açıklanan resmi verilere göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'de ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi.
Pazara yansımadı
Bir yılı aşkın süredir bazı Suudi Arabistan'dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar pazara yansımadı.
Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Bu rakamlar Türkiye'yi Suudi Arabistan'a dokuzuncu en büyük ihracatçısı yaptı.
Sosyal medyadan destek yağmıştı
Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları Arap halkları nezdinde de karşılık görmemiş, sosyal medyadan Türkiye'ye destek yağmıştı.