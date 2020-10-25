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Ekonomi Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot çağrısı elinde patladı! Türkiye'den ithalat arttı
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot çağrısı elinde patladı! Türkiye'den ithalat arttı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre arttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:43:00 -
Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot çağrısı elinde patladı! Türkiye'den ithalat arttı

Suudi iş adamları tarafından yapılan gayri resmi boykoy çağrıları karşılık bulmadı. Pazar günü açıklanan resmi verilere göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'de ithalatı Ağustos ayında önceki aya göre artış gösterdi.

Pazara yansımadı

Bir yılı aşkın süredir bazı Suudi Arabistan'dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar pazara yansımadı.

Suudi İstatistik Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'den yapılan ithalatın değeri Temmuz ayındaki 693,4 milyondan Ağustos ayında 833,6 milyon riyale (222,28 milyon dolar) yükseldi. Bu rakamlar Türkiye'yi Suudi Arabistan'a dokuzuncu en büyük ihracatçısı yaptı.

Sosyal medyadan destek yağmıştı

Suudi Arabistan'ın boykot çağrıları Arap halkları nezdinde de karşılık görmemiş, sosyal medyadan Türkiye'ye destek yağmıştı.

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Yorumlar

Sütçü imamın torunu

Suud ailesi hepiniz siyonist malları almaya koşunuz zira onlar sizin kankaniz oldular
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