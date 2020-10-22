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Dünya Suudi Arabistan'ın skandalı sonrası Katar'dan Türkiye'ye anlamlı destek
Dünya

Suudi Arabistan'ın skandalı sonrası Katar'dan Türkiye'ye anlamlı destek

ABD'nin kuklası haline gelen Suudi Arabistan yönetiminin Türk ürünlerine yönelik uyguladığı boykota karşın Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:55:00 -
Suudi Arabistan'ın skandalı sonrası Katar'dan Türkiye'ye anlamlı destek

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı "yarı resmi boykot" çağrısına karşın Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi.

Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı.

Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.

Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.

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