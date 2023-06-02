Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'dan dünyayı sallayacak Türkiye kararı! Görüşmeler resmen başladı

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Körfez ülkelerinde hayata geçirmeyi planladığı 50 milyar dolarlık potansiyel projeleri görüşmek üzere Türk Müteahhitler Birliği başkanı Erdal Eren ile telefon görüşmesi yaptı.

Eren, devlet kontrolündeki petrol firmasının temsilcilerinin, Salı ve Çarşamba günü Ankara’da yaklaşık 80 inşaat firmasının yöneticileriyle bir araya geldiğini ve 2025 yılına kadar planlanan projeler için ön yeterlilik kazanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor. Saudi Aramco, 2015 yılında Forbes’in raporuna göre dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketi seçildi. Öte yandan Aramco, Apple ve Microsoft’un ardından dünyanın en değerli 3. Şirketi olarak görülüyor.