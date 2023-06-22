Suudi Arabistan'ın iki devinden Türkiye kararı! 'Başladık' diyerek duyurdular

Flynas ile Flyadeal, Fraport TAV Antalya Havalimanı uçuşlarına başladı.

Flynas, Riyad-Antalya arasındaki ilk seferini dün gerçekleştirirken Flyadeal ilk uçuşu bugün yaptı.

Riyad-Antalya seferlerinin başlamasından sonra havalimanı işletmecisi Fraport TAV tarafından şu açıklama yapıldı:

"Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Orta Doğu bölgesindeki kaynak pazarlar için özel olarak geliştirdiğimiz proje kapsamında Antalya’ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir. Hedeflediğimiz diğer kaynak pazarlarda olduğu gibi bu rotada da tarifeli uçuşların sadece yaz sezonunda değil, kış sezonunda da aralıksız devam edebilmesi adına çabalarımızı sürdürmekteyiz."

Airporthaber

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