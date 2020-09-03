Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail uçağına açmasına tepkiler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler için üzere BAE'ye giden İsrail'e ait ticari yolcu uçağının Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına Araplar tepki gösterdi.

Arap sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Katar'a 3 yıldan fazla bir süredir hava sahasını kapatan diğer yandan İsrail'e hava sahasını kullandıran Suudi Arabistan'ın bu adımını "hava normalleşmesi" olarak niteledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ünlü ekran yüzü Cemal Reyyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, (Suudi Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman'dan BAE'ye gitmek için hava sahasını açmasını istiyor. Diğer taraftan ise Suudi hava sahası 3 yıldan fazla süredir Katar'a kapalı. Ah ey zaman!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Suudi gazeteci Turki eş-Şehlub da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siyonist İsrail'e hava sahasını açan Suudi Arabistan, Müslüman Katar'ı engelliyor!" ifadelerini kullandı.

"İslam el-Heyyani" adlı bir Twitter kullanıcısı da İsrail bayrağını taşıyan bir uçakta ağzı dikilmiş, Suudi kıyafeti giyen ve üzerinde "hava normalleşmesi" yazan bir adamın karikatürünü paylaştı.

"Abdullah el-Vezin" adlı başka bir kullanıcı da "Filistin topraklarını işgal eden, çocuk ve kadınlarını öldüren Siyonistlerin uçağı Haremeyn'in bulunduğu Suudi Arabistan'dan hava sahasını kullanırken, din kardeşleri Katar'ın uçakları ise güvenlik nedeniyle hiçbir şekilde kullanamıyor." diye yazdı.

Katarlı gazeteci Cabir el-Harami ise İsrail'den BAE'ye giden uçağın resmini paylaşarak, "Körfez tarihinde acı ve üzücü bir gün." diyerek tepkisini dile getirdi.

Tunuslu gazeteci Muhammed el-Haşimi el-Hamidi de "BAE'ye giden İsrail uçağı Suudi Arabistan hava sahasından geçiyor.. Ne büyük kayıp." ifadelerine yer verdi.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

ABD ve İsrailli heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği bu ilk kapsamlı resmi ziyaret 2 gün sürmüş ve bazı iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.



BAE, 29 Ağustos'ta, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşması kapsamında, Tel Aviv'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.