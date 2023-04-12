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Ekonomi Suudi Arabistan'ın en büyüğünden Türkiye duyurusu: Haziran ayına kadar bu kararı almak zorunda kaldık
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın en büyüğünden Türkiye duyurusu: Haziran ayına kadar bu kararı almak zorunda kaldık

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:30:00 -
Suudi Arabistan'ın en büyüğünden Türkiye duyurusu: Haziran ayına kadar bu kararı almak zorunda kaldık

Suudi Arabistan’ın ulusal havayolu firması SAUDIA, Türkiye'ye yönelik uçuşlarını artırma kararı alarak bir duyuru yaptı.

Suudi Arabistan’ın ulusal havayolu firması SAUDIA, İstanbul uçuşlarını artırıyor.

Suudi Arabistan’ın ulusal havayolu firması SAUDIA, Asya ve Avrupa destinasyonlarına yönelik uçuşlarında frekans artışına gideceğini duyurdu. Uçuş artışına gidilecek destinasyonlar arasında İstanbul da var.

SAUDIA, 2023 yılının ortasına kadar, Avrupa ve Asya’da 14 noktaya haftalık 56 ek sefer gerçekleştirecek. Ek seferlerden biri de İstanbul’a gerçekleşecek.

Havayolu firması, 23 Haziran’dan itibaren, Riyad ve İstanbul arasında ikinci bir günlük uçuş ekleyerek, Cidde’den 21, Riyad’dan 14 olmak üzere haftada 35 uçuş düzenleyecek. (Airnewstimes)
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