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Dünya Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi
Dünya

Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırına yakın Cazan bölgesi için yayımlanan acil durum uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı. Yetkililer, alarma yol açan tehlikenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cazan’da yaşayanlara olası bir acil duruma karşı yetkili makamların talimatlarını takip etmeleri ve güvenlik protokollerine uymaları çağrısında bulundu. Kurum, ilk açıklamasından kısa süre sonra bölge için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının istendiği açıklamada, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine işaret edildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra Cazan bölgesi için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

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