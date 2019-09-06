Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, Yemen'in geçici başkenti Aden'de güç kullanarak emrivaki oluşturma çabalarını kesinlikle kabul etmeyeceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'dan yayımlanan açıklamada, Yemen'in güney vilayetlerindeki gelişmelerin yakından takip edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de güç kullanarak yapılmak istenen emrivakiyi kabul etmeyeceği belirtildi.

"Suudi Arabistan'ın olayların yöneldiği gidişat ve son tırmanış ile gelişmelerin yükselişini durdurmak ve diyalog yönünde ilerlenmesi şeklindeki çağrılara icabet edilmemesine ilişkin reddini ifade etmektedir." denilen açıklamada, askeri ve sivil devletin kurumları ve merkezlerinin yanı sıra askeri kampların meşru hükümete iade edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, çekişen taraflar ile hükümet arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde derhal diyalog kurulmasının önemine işaret edilerek, İran tarafından desteklenen terörist Husi milislerden başka kimsenin yararına olmayacak yan çatışmaların oluşması ya da askeri tırmanışın kesinlikle kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.

Yemen'de istikrarı sarsacak herhangi bir gayret gösterilmesinin Suudi Arabistan ve bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit olarak algılanacağı ve bu duruma karşı sert şekilde muamele edileceği konusunda hiç tereddüt edilmeyeceği uyarısı yapılan açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki meşru hükümetin bir alternatifinin olmadığı konusundaki değişmez konumu da yeniden vurgulandı.

- Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı oluşum



Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır yaşanan çatışmalar sürerken, güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.



Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek, Mayıs 2017'de "Siyasi Geçiş Konseyi" adı altında bir oluşumun hayata geçirildiğini duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

