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Suudi Arabistan'dan vize fiyatlarında değişiklik!

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık 3000 TL'lik vize ücretinin alınmamasına karar verirken ilk defa gidenlerden ise 450 TL alınacak.

13 Eylül 2019 Cuma 22:48
Suudi Arabistan'dan vize fiyatlarında değişiklik!

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020'de umre dahil tüm ziyaretler için vize alan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın aldığı karara göre daha önce 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık 3000 TL (2000 SAR) bundan sonra alınmayacak.

Ancak yeni umre döneminden başlayarak kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) ek vergi alınacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:48
  1. vize
  2. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı
  3. umre
  4. HAC

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