0553 313 94 23

Suudi Arabistan'dan "uranyum" çıkışı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman:"Uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istiyoruz"

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
Suudi Arabistan'dan "uranyum" çıkışı

ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan'ın yeni Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan'da hafta sonu Enerji Bakanlığına getirilen Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 24. Dünya Enerji Kongresi kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer kaynaklardan elektrik üretme amacıyla iki nükleer reaktörle başlayacak program dahilinde bazı deneyler yaptığını belirten Suudi Bakan, "Uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bin Selman, bunun ham petrol ve doğal gaz kaynaklı enerji üretimine bağımlılığı azaltma çalışması olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında imzalanan petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasına bağlı kalacaklarını dile getirdi.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, ocak ayında 2 nükleer reaktör inşası için 5 ülkeden teklif aldıklarını açıklamıştı.

- OPEC üyeleri petrol üretiminin kısıtlanmasına bağlı

Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yapan BAE Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui ile Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban da ülkelerinin petrol üretiminin kısıtlanması anlaşmasına bağlı olduğunu yineledi.

Irak'ın güneyindeki petrol sahalarında üretimin günlük 150 bin varile kadar gerilediğini dile getiren Gadban, anlaşma kapsamında petrol üretiminin daha da aşağı çekilmesinin şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Abu Dabi'de bugün başlayan 24. Dünya Enerji Kongresi perşembe günü sona erecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

Karar kapsamında 30 Haziran'a kadar günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

Avusturya'nın başkenti Viyana’da temmuz ayında düzenlenen OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, petrol üretimini kısma kararı 31 Mart 2020'ye kadar uzatılmıştı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:27
  1. ​Suudi Arabistan
  2. Nükleer enerji
  3. OPEC
  4. petrol
  5. Uranyum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası yükselişle açıldı
    1. New York borsası yükselişle açıldı
    2. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    3. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    4. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    5. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    6. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    7. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    8. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    9. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    10. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    11. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    12. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    13. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    14. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    15. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    16. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    17. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    18. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    19. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    20. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    21. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    22. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    23. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    24. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    25. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    26. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    27. ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf..
    28. 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101..
    29. Obezite Okulu 4. dönem programı..
    30. "Evrensel Aşura Matem Merasimi"
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!