Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geliyor! Bomba patlıyor
Beşiktaş, Nwakaeme transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya ile görüşmelere başladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al-Fayha forması giyen eski Trabzonsporlu Nwakaeme ile görüşmelere başladı.
Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı.
Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.
Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; 33 yaşındaki oyuncuya 2024 yılına kadar sözleşme önerildiği belirtildi.
Kanat oyuncusu Süper Lig kariyerinde çıktığı 120 maçta, 41 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.
Kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Fayha takımında sürdüren Nijeryalı oyuncu, bu sezon 6 maça çıktı ve 3 gol katkısı verdi.