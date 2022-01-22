Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı

Suudi Arabistan, 4 yıllık boykotu bitiriyor, bu ülkeye ihracat tekrar patlayacak. Türk mallarına boykot uygulayan ve ithalatını 2,7 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, ambargoyu kaldırıyor. Karar, şubatta Erdoğan'ın ziyareti ile açıklanacak ve ilişkilerde yeni sayfa açılacak.

Suudi Arabistan ile diplomaside yaşanan ılımlı hava ekonomiye de yansıdı. Ülke, Türk mallarına uyguladığı boykotu kaldırma kararı aldı. Türkiye'nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olan Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, ambargo ile 2,7 milyar dolardan 189 milyon dolara düşmüştü. Yeni hedef 3 milyar dolar ticaret.

Türk mallarına boykot uygulayan ve Türkiye'den ithalatı 2,7 milyar dolardan 189 milyon dolara düşüren Suudi Arabistan, ambargoyu kaldırıyor. Körfez'in en büyük ekonomilerinden biri olan Arabistan, Türkiye ile hem diplomatik hem de ekonomik açıdan yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında açıklanacak olan karar ile iki ülkenin ticaretinde büyük artış yaşanması bekleniyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan adayı Kazım Taycı, Suudi Arabistan'ın Türkiye için ciddi bir pazar olduğunu belirterek "2020 yılında başlatılan ambargo ile Arabistan kapısı tamamen kapanmıştı. 2018 yılında 2,7, 2019 yılında 2,5, 2020 yılında 2,3 milyar dolar ihracatımız bulunuyordu. 2020 yılında ise bu rakam 189 milyon dolara geriledi. Yüzde 90'ın üzerinde bir azalış gösterdi. Arabistan hükûmeti tüm alışveriş merkezlerinde 'Made in Turkey' imzalı ürünleri görmek istemiyordu. Karşılıklı diplomasi ile bu sorunun çözülmesi Türkiye ekonomisi ve ihracatçısı tarafından önemli bir kazanım oldu" dedi.

Türk ürünleri seviliyor

Arabistan'ın bölgede en fazla ticaret yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu da söyleyen Taycı "Ambargo öncesi ülkenin her yerinde Türk malı görmeniz mümkündü. Made in Turkey bir marka hâline gelmişti. Bizim ürünlerimize hem güveniyor hem de seviyorlardı.

Ambargo kaldırma kararı ile iki ülke ticaretinde eski seviyelerde aşılacaktır. Çünkü Arabistan'ın en iyi ürünleri alabileceği ülke Türkiye" dedi. Karar ile birlikte iki ülke ticaretinin ilk etapta 3 milyar dolara çıkacağını söyleyen Taycı "Bu en yakın ihtimal olarak görülüyor. Zamanla bu rakamın da aşılacağını söyleyebiliriz. Ülkedeki müşterilerimiz ile görüşmeler hâlindeyiz. Onlarda Arabistan hükûmetinin aldığı bu karardan çok memnun. Yeniden Türkiye ile ticaret yapacakları için mutlular" açıklamasında bulundu.

İşbirliği yapılacak

Türkiye'den Arabistan'a en çok mobilya, hazır gıda, tekstil ve yaş-meyve sebze ihracatı yapılıyor. Sadece hububat ve bakliyat ihracatımız 2020 yılında 181 milyon doları bulmuştu. Ülkedeki otellerin neredeyse tamamı ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor. Ayrıca ticari ambargonun kaldırılması ile savunma sanayi alanında da yeni iş birliklerine imza atılacağı belirtiliyor. Arabistan hükûmetinin İHA ve SİHA konusunda büyük alımlar yapma niyeti olduğu söyleniyor. Yine turizm tarafında da belirgin bir büyüme yaşanması bekleniyor. İhracatçılar Arabistan'ın ülke olarak öneminin dışında, bölge ülkelerine de bir geçiş kapısı olması açısından kritik bir noktada olduğunu söylüyor. Türkiye ile ticarete yeniden başlanması ile birlikte Körfez ülkelerine yapılan ticaretin de ciddi anlamda artış göstereceğini belirtiliyor.