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Ekonomi Suudi Arabistan'dan Türkiye ile imza! Dikkat çeken karar! imzalanan mutabakat zaptına onay! Kararını Türkiye'ye ilan etti
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile imza! Dikkat çeken karar! imzalanan mutabakat zaptına onay! Kararını Türkiye'ye ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-01-03 13:03:00 - 2024-01-03 13:06:00
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile imza! Dikkat çeken karar! imzalanan mutabakat zaptına onay! Kararını Türkiye'ye ilan etti

Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında, doğrudan yatırımların teşviki alanında iş birliği için imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin iş birliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.
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