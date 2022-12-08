Suudi Arabistan'dan sürpriz haber: Türkiye hamlesi! Uzun zaman sonra bir ilk olacak!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın, 11-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı haberine göre;

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ocak 2023'te Cidde kentinde hac ve umre hizmetlerine yönelik "Expo Hac 2023" fuarı ve konferansı düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fuar ve konferansın, "hacıların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye kolay ve sorunsuz ulaşmalarını kolaylaştıracak yenilikçi hizmet ve çözümleri gözden geçirmek, hizmetlerin kalitesini yükseltmek, dini ve kültürel birikimlerini zenginleştirmeye katkıda bulunmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, karar vericiler, girişimciler ve araştırmacıları bir araya getirecek "Expo Hac 2023"te hac ve umre yolculuğunu kolaylıkla ve güvenceyle gerçekleştirmeye yönelik önerilerin tartışılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Organizasyon kapsamında ayrıca Suudi Arabistan'daki büyükelçiler ve konsolosların yanı sıra İslami işler, vakıflar, hac bakanları ve ilgili kuruluşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi. Ziyaretin, "iki ülke liderlerinin büyük desteğiyle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında işbirliği sağlanarak, ortak amaç ve çıkarlara ulaşılması kapsamında yapılacağı" ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre Bakan Rabia, beraberindeki heyetle geleceği Türkiye'de iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüşecek.

Suudi Bakan'ın, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin devamı kapsamındaki ziyareti uzun süre sonra bu düzeydeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.