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Dünya Suudi Arabistan'dan sert nükleer açıklaması: Her şey biter
Dünya

Suudi Arabistan'dan sert nükleer açıklaması: Her şey biter

İran'ın nükleer silaha sahip olması durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, böyle bir durumda her şeyin biteceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 19:32:00 -
Suudi Arabistan'dan sert nükleer açıklaması: Her şey biter

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, İran’ın nükleer programına dikkat çekerek, "İran operasyonel durumda bir nükleer silaha sahip olursa, her şey biter" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Saud, Suudi Arabistan’ın Abu Dabi kentindeki Dünya Politika Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programına dikkat çekti. Al Saud, İran'ın operasyonel bir nükleer silaha sahip olması durumunda bölgede gerginliğin artacağını ve Körfez ülkelerinin güvenliklerini garanti altına almak için harekete geçebileceğini ifade etti. Al Saud, "İran operasyonel durumda bir nükleer silaha sahip olursa, her şey biter. Çok tehlikeli bir bölgedeyiz. Bölge devletleri kesinlikle kendi güvenliklerini nasıl sağlayabileceklerine bakabilir” dedi.

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