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Ekonomi Suudi Arabistan'dan petrol üretimi kararı
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan petrol üretimi kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:27:00 -
Suudi Arabistan'dan petrol üretimi kararı

Suudi Arabistan petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltacak.

Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.

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