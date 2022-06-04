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Dünya Suudi Arabistan'dan Mekke Yolu projesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan Mekke Yolu projesi

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programlarından biri olan "Allah'ın Misafirlerine Hizmet Etme Programı" girişimleri kapsamında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te "Mekke Yolu" projesini başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 22:18:00 -
Suudi Arabistan'dan Mekke Yolu projesi

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programlarından biri olan "Allah'ın Misafirlerine Hizmet Etme Programı" girişimleri kapsamında Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te "Mekke Yolu" projesini başlattı.

İçişleri Bakanlığının Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Mekke Yolu projesi, bu 5 ülkedeki hacıların ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan'a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içeriyor.

Açıklamada, Mekke Yolu projesinin Dışişleri, Hac ve Umre ile Sağlık Bakanlıklarının yanı sıra birçok devlet kurumuyla iş birliği içinde yürütüldüğü bildirildi.

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