Suudi Arabistan’dan kritik petrol kararı!
Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını artırma kararı aldı.
OPEC+ toplantısının üretim politikaları konusunda karar alamadan tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan'dan petrol ürünleri konusunda beklenen karar açıklandı.
Suudi Arabistan'ın Ağustos ayı için Asya bölgesine yapacağı satışlarda petrolün varil fiyatını Temmuz ayına oranla 0,80 dolar artırdığı bildirildi.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumundaki ülke, fiyatları aynı dönemde için ABD satışlarında da 0,20-0,40 dolar artırdı.
Avrupa satışlarında da fiyatlara 0,80 dolar civarında zam yapıldı.