Suudi Arabistan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: Ayrılıkçı fiilleri güçlendiriyor!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'ı "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını ilan etmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Riyad yönetimi, bu hamleyi Somali'nin birliğine ve bölgenin istikrarına yönelik açık bir tehdit olarak tanımladı.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılık vurgulandı. İsrail ile Somaliland arasındaki karşılıklı tanıma bildirisinin "tek taraflı ayrılıkçı fiilleri" körüklediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu adımı, uluslararası hukuku ihlal eden ve Somali'nin birliği aleyhinde paralel oluşumlar dayatma girişimidir. Suudi Arabistan, bölgenin istikrarını zedeleyen bu tür girişimleri tamamen reddetmektedir."

İSRAİL BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Netanyahu’nun 26 Aralık'ta duyurduğu bu karar ile İsrail, 1991'de Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ancak bugüne kadar hiçbir ülke tarafından resmen tanınmayan Somaliland'ı tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu.

Somali hükümeti ise bu gelişmeyi "egemenliğe doğrudan saldırı" olarak niteledi. Mogadişu yönetimi, Somaliland'ın ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve her türlü bağımsızlık anlaşmasının "hükümsüz" sayılacağını daha önce defalarca ilan etmişti. Suudi Arabistan'ın yanı sıra Türkiye, Mısır ve Arap Birliği de İsrail'in bu hamlesine karşı Somali'nin yanında yer aldı.