  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan İran açıklaması: Ciddi çekinceler var!
Dünya

Suudi Arabistan'dan İran açıklaması: Ciddi çekinceler var!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Birkaç hafta içinde yeniden başlayacak olan İran nükleer müzakereleri hakkında ciddi çekinceler var." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 07:35:00 - 2021-11-14 07:47:14
Suudi Arabistan'dan İran açıklaması: Ciddi çekinceler var!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin İran ile müzakerelere devam edeceğini ve yakında yeni bir müzakere turu beklediklerini bildirdi.

Bin Ferhan, France 24 kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan-İran arasında daha önce gerçekleştirilen 4 müzakerenin yalnızca keşif amaçlı olduğunu ancak her iki tarafın da iletişim kurma taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin İran ile müzakerelere devam edeceğini ve yakında yeni bir müzakere turu beklediklerini dile getiren bin Ferhan, "Birkaç hafta içinde yeniden başlayacak olan İran nükleer müzakereleri hakkında ciddi çekinceler var" ifadesini kullandı.

İran-Suudi arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında, Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un İran'a uyguladığı "azami baskı" politikasının da etkisiyle Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik çatışma boyutuna ulaşmıştı.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, nisanda Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 27 Nisan'da Suudi televizyon kanalına verdiği bir röportajda, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız" açıklamasında bulunmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulundaki konuşmasında, İran ile güven inşa etmek için yapılan ilk görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zafer Şahin'den 'sürpriz' anket açıklaması!
Siyaset

Zafer Şahin'den 'sürpriz' anket açıklaması!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin anketlerde yer alarak kamuoyuna ..
At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!
Gündem

At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

İsrail basınında yer alan haberlerde, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İsrailli meğer tekne turundayken Cumhurbaşkanı’nın evini değil, D..
Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!
Siyaset

Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!

AK Parti yönetimi altındayken İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında daha fazla arıza olduğunu ileri süren CHP'li Milletvekili Gürsel Tekin'e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay