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Suudi Arabistan’dan getirilen 169 kişi Çorum’da karantinaya alındı

Suudi Arabistan’da yaşayan 169 Türk vatandaşı bugün havayolu ile Türkiye’ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:57:33 -
Suudi Arabistan’dan getirilen 169 kişi Çorum’da karantinaya alındı

Suudi Arabistan’da yaşayan 169 Türk vatandaşı bugün havayolu ile Türkiye’ye getirildi. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirilen gurbetçiler karayolu ile Çorum’a getirilerek 14 günlük karantinaya alındı.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu’na otobüslerle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan odalara yerleştirildi.



Valizler tek tek dezenfekte edildi


Vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sürecinde Kızılay, AFAD, İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yurt dışından gelen gurbetçiler kente gelmeden önce ekipler tarafından kalacakları odalar dezenfekte edilerek tüm ihtiyaç malzemeleri odalarına yerleştirildi. Ayrıca vatandaşların yanlarında getirdikleri valizleri tek tek görevliler tarafından dezenfekte edildi.

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