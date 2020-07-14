  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş Kurban Bayramı kararı

Suudi Arabistan makamları, ölümcül tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:05:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş Kurban Bayramı kararı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını açıkladı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu seneki Kurban Bayramı namazının camiler ve hazırlanan mescitlerde kılınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından korunma önlemleri kapsamında istisnai şartlardan dolayı bayram namazının açık alanlarda kılınmayacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Suudi Arabistan'da da bayram namazı camilerde kılınmamıştı. Mekke'deki Mescid-i Haram dışında cuma namazları ve cemaatle namaz kılınmasına 31 Mayıs'ta yeniden başlanmıştı. Mescid-i Haram'da ise 21 Haziran'da cemaatle namazların kılınmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı