  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konyaspor'dan 'Jordan Botaka' hamlesi!
S. Arabistan, BAE'ye uçak seferlerini askıya aldı
Vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Vítor Pereira sonrası bir isim daha geri döndü!
Dünya Suudi Arabistan'dan flaş karar! Askıya alındı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Askıya alındı

Suudi Arabistan, mutasyonlu virüsün ülkede yayılmasını engellemek için 4 ülke ile daha hava trafiğini askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 15:56:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Askıya alındı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan'dan ülkeye yapılacak uçak seferlerinin askıya alındığı kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan söz konusu ülkelere yapılacak seyahatlerin ise izne tabi tutulacağı bilgisine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, şubat ayında da kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri hariç aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden Suudi Arabistan'a yapılan seferlerin askıya aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 7 bin 848 kişi yaşamını yitirdi, 490 bin 464 vaka tespit edildi ve 470 bin 328 hasta sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay