Suudi Arabistan'dan cuma hutbesi kararı! Arap ülkesi yayımladı: Rahatsız edici aşırı sıcak uyarısı neden oldu!

Suudi Arabistan'ın birçok bölgesi için kavurucu bir hafta bekleniyor. Aşırı sıcak hava uyarısı yapıldı

Suudi Arabistan'da İslam'ın en kutsal iki camisinde Cuma öğle namazı öncesinde verilen vaaz, krallıktaki aşırı sıcakların ortasında ibadet edenlerin yükünü hafifletmek için yaz sonuna kadar birkaç dakikaya kısaltılacak.

Üst düzey bir Suudi yetkili, kraliyet direktifi uyarınca iki Mescid-i Haram'daki cuma hutbesi ve namaz süresinin dün başlayıp yaz sonuna kadar 15 dakikaya indirileceğini söyledi. (patronlardunyasi)