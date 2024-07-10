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Dünya Suudi Arabistan'dan Batı'ya Rusya uyarısı: Tahvilleri satabilirim diyerek cevap verdi!
Dünya

Suudi Arabistan'dan Batı'ya Rusya uyarısı: Tahvilleri satabilirim diyerek cevap verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 18:40:00 - 2024-07-10 18:44:52
Suudi Arabistan'dan Batı'ya Rusya uyarısı: Tahvilleri satabilirim diyerek cevap verdi!

Suudi Arabistanlı yetkililerinin G-7 ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş kaynaklarına el koymaları halinde elinde Batı ülkelerine ait tahvilleri satabileceklerini söyledikleri iddia edildi.

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan, G-7 ülkelerinin yaptıkları toplantıda Rusya'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlığına el koyma kararı alması halinde elinde bulunan tahvilleri satmayı değerlendireceğini Batılı ülkelere ima etti ve bu kararı almaktan vazgeçirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN UYARISI ETKİLİ OLDU

Haberde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığındaki yetkililerin geçtiğimiz günlerde İtalya'da düzenlenen G-7 Toplantısı'nda hazır olan bazı bakanlara Rusya'nın Avrupa'da bulunan mal varlıklarını tamamen Ukrayna lehine değerlendirme fikrine karşı olduklarını ilettiği ifade edildi. Ülkenin özellikle elinde çokça bulunan Fransa tahvillerini satmayı ima ettiği belirtildi.

Toplantı öncesi gelen bu uyarıyla birlikte G-7 ülkelerinin dondurulan varlıklara tamamen el koyma yerine ana parayı muhafaza edip kârından yararlanma ve bunu Ukrayna için kullanma seçeneğini kabul ettiği iddia edildi.

Bu karara da bazı Euro bölgesi ülkeler paralarının değerinin düşme tehlikesi yaratacağı için karşı çıkmıştı.

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