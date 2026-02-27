  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan Ankara'da iftar
Gündem

Suudi Arabistan'dan Ankara'da iftar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'dan Ankara'da iftar

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi. İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar verildi.

Büyükelçilik tarafından Ankara'da bir otelde iftar verildi.

 

İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.

1
