Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı

Ecdat yadigarı topraklarda manevi bir iklim rüzgarı estiren Erdoğan’ın vakar dolu duruşu ve kıraati, camideki vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla takip edildi.

O anlara şahitlik eden Müslüman coğrafyanın mahzun evlatları, Türkiye’nin her alanda yetişmiş liyakatli şahsiyetlerinin İslam sancağını nasıl gururla taşıdığını bir kez daha görmüş oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gönül coğrafyamızın birliğini ve dirliğini pekiştiren tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.