SON DAKİKA
Gündem Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı
Gündem

Bilal Erdoğan'ı görenler küçük dilini yuttu! Üsküp'te kendisini gören telefona sarıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ata yadigarı Üsküp'te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında cemaatin talebi üzerine namaz kıldırdı.

Ecdat yadigarı topraklarda manevi bir iklim rüzgarı estiren Erdoğan’ın vakar dolu duruşu ve kıraati, camideki vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla takip edildi.

O anlara şahitlik eden Müslüman coğrafyanın mahzun evlatları, Türkiye’nin her alanda yetişmiş liyakatli şahsiyetlerinin İslam sancağını nasıl gururla taşıdığını bir kez daha görmüş oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gönül coğrafyamızın birliğini ve dirliğini pekiştiren tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

