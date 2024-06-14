Suudi Arabistan’daki mega proje! Arap ülkesi: O arazisi ile ilgili ilginç planda yer alan şaşırtan hamle!

Aquellum isimli mega projenin, 2017’de duyurulmuş bir başka proje olan Suudi Arabistan’ın Tebuk Bölgesi'nde yer alacak bir şehir projesi Neom’da inşa edilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın duyurduğu ve bir mega şehir olması amaçlanan Neom’un içindeki en dikkat çekici projelerden biriyse tersyüz edilmiş bir gökdelen olan Aquellum!

Aquellum fütüristik yeraltı topluluğu olarak tanımlanıyor.

Sakinlerine lüks ve yenilikçi bir yaşam sunmayı amaçlayan bu proje 450 metre yüksekliğindeki bir dağın içine inşa ediliyor.

Buna ek olarak, dünyanın ilk yüzen marinasının da burada olacağı biliniyor.

Aquellum’da üstün teknolojilerle bezenmiş yaşam alanları, oteller, dükkânlar, eğlence alanlar ve de yenilikçi araştırma laboratuvarlarının mevcut olacağı belirtliyor..

Teknoloji ile doğayı bir araya getireceği ve gelecekte gibi hissettirecek teknolojiler barındıracağı söyleniyor.

Aquellum, doğayla uyumlu, ileri teknolojiyle donatılmış ve sıra dışı bir mimarinin birleşimi ile inşa ediliyor.

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Bünyesinde bulundurduğu "The Generator" adı verilen inovasyon merkeziyle bilime katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Çok yönlü iç ulaşım sistemlerine sahip olan bu yaşam alanı ulaşım alanında da devrimsel yeniliklere imza atarak, geleceğin sürdürülebilir ve lüks yaşam biçimini simgelemeyi amaçlıyor.

Bu mega proje, Neom bünyesinde inşa edilem diğer sürdürülebilir turizm destinasyonları Leyja, Epicon, Siranna, Utamo ve Norlana ile birlikte Suudi Arabistan'ın geleceğe yönelik fütüristik vizyonunu yansıtıyor.