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Aktüel Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak
Aktüel

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak

1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenler kabul edilmeye başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 01:42:06 -
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.


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